DISCOURS DU 04 AVRIL Que vaut la main tendue de Macky aux Sénégalais ?

La main tendue peut cependant signifier qu’il est dans une nouvelle dynamique de pardon, de dialogue, de tolérance, au nom de la cohésion nationale. Car la traque et la reddition des comptes sont certes nécessaires, mais la manière dont elles sont menées laisse le peuple circonspect. Elle peut aussi signifier que Macky attend de ses adversaires et de la Société civile une attitude responsable, celle-là qui ne remet pas en cause des acquis importants comme la paix et la stabilité de notre pays.

A ce propos, il s’est bien gardé de dire qu’il ne tolérera aucune atteinte aux institutions comme dans d’autres discours en de pareils moments. Il a simplement préféré dire qu’il tend la main à tous, c’est-à-dire qu’il est un homme de paix, de dialogue et que la stabilité du pays incombe à tous. Alors, il tempère, calme tout le monde et se garde de menacer. Une démarche appréciable qui doit cependant être accompagnée d’actes forts allant dans le sens de décrisper le climat politique et social. Et pour cela, l’Etat est assez outillé. Il ne manque que la volonté politique.

Assane Samb