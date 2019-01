Disparition de Sala: Koulibaly offre 1000 euros

Le monde du football s’est mobilisé pour soutenir la famille du joueur argentin disparu depuis lundi. Sur la longue liste de bienfaiteurs qui veulent continuer les recherches, figure le nom de Kalidou Koulibaly.

Le défenseur de Naples a contribué à hauteur de 1000 euros pour soutenir la famille d’Emiliano Sala. Cette dernière a décidé de poursuivre les recherches avec ses propres moyens suite à la décision de la police de Guernsey d’arrêter les recherches depuis vendredi matin.

C’est ainsi qu’une cagnotte a été lancé depuis vendredi soir pour épauler la famille Sala à continuer les recherches. Selon Francefootball qui a publié la liste, la cagnotte a atteint 260.000 euros de la part de joueurs, entraineurs et même d’anciens joueurs.

« De quelques dizaines d’euros à plusieurs centaines de milliers d’euros : en quelques heures, le monde du football s’est grandement mobilisé pour partager et faire grimper le montant de la cagnotte lancée afin d’aider à la reprise des recherches de l’avion transportant Emiliano Sala et Dave Ibbotson, le pilote de l’avion. De nombreux joueurs de Ligue 1 donc, des anciens de notre Championnat comme Corentin Tolisso ou Maxime Gonalons, mais aussi Ilkay Gündogan, le joueur star de Manchester City, Kalidou Koulibaly, le roc du Napoli, ou encore des entraîneurs comme Vahid Halilhodzic ou Patrice Garande, qui ont tous les deux coaché Sala. À 23h00 ce samedi 26 janvier, plus de 260 000 euros ont été récoltés. » Francefootball

Wiwsport.com