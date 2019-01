Disparition d’emiliano Sala:Des débris de l’avion découverts

Les autorités ont trouvé deux morceaux de siège appartenant « vraisemblablement » à l’avion qui transportait Emiliano Sala. Les recherches officielles vont reprendre.

Les autorités britanniques ont annoncé, ce mercredi, qu’elles allaient reprendre les recherches de l’avion transportant Emiliano Sala et le pilote David Ibbotson, après la découverte en Normandie de deux assises rembourrées appartenant « vraisemblablement » à l’appareil disparu le 21 janvier au-dessus de la Manche. Le Bureau d’enquêtes et d’analyses (BEA) français a trouvé la première assise lundi 28 janvier au matin, sur une plage proche de Surtainville, dans le Cotentin, tandis qu’une deuxième a été trouvée plus tard, le même jour, et dans la même zone, précisent les enquêteurs britanniques.

L’Air Accidents Investigation Branch (AAIB), l’organisme chargé des enquêtes sur les accidents aériens au Royaume-Uni, a déclaré dans un communiqué : « Sur la base d’une évaluation détaillée de la trajectoire de vol et de la dernière position radar connue, nous avons désormais identifié une zone de recherche prioritaire de quatre milles marins carrés (13,7 km²). Nous avons engagé un engin de recherche spécialisé pour entreprendre une recherche sous-marine du fond de la mer ». L’IAAB précise que les nouvelles recherches, qui seront effectuées avec un sonar à balayage latéral, ne débuteront qu’à « la fin de ce week-end » en raison des conditions météorologiques et de mer. Elles pourront durer « jusqu’à trois jours » et seront entreprises « en liaison étroite» avec les recherches privées lancées par les proches d’Emiliano Sala.

