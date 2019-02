Distribution de gilets-presse :Aly Ngouille se rachète

Le Ministre de l’Intérieur a reçu, ce jeudi, une délégation du Syndicat des Professionnels de l’Information et de la Communication du Sénégal (Synpics). Aly Ngouille Ndiaye qui avait interdit la cérémonie de distribution des gilets-presse au Cesti, a pris des mesures fortes.

Sécurité des professionnels de la communication

Le Ministre, après avoir pris note des préoccupations des journalistes portant sur leur sécurité durant la campagne électorale, a pris l’engagement de communiquer des instructions aux forces de défense et de sécurité, pour qu’elles accordent une attention particulière à la sécurité des journalistes pour le reste du processus électoral. Le Ministre a demandé à ce que l’identification des journalistes soit assurée par tout moyen, plus que d’habitude. En sus des moyens habituels d’identification, il a marqué son accord pour la confection de gilets homologués comme tel.

Subvention à la presse privée

La requête portant sur la mise à disposition de fonds de campagne aux médias privés, comme c’est le cas avec les médias publics, au motif que particulièrement durant cette période, toute la presse poursuit une mission de service public, n’a pas connu de succès. Le Ministre, même s’il est d’accord sur le principe, a informé ne pas avoir de budget pour ce faire. Il a dit prendre bonne note.

Mise en place d’un observatoire de la couverture de l’élection présidentielle

Pour les besoins de l’élection, le Synpics a informé le Ministre de l’Intérieur, organisateur des joutes, de sa volonté de mettre en place un ‘’Observatoire’’ en charge de monitorer le travail des journalistes durant le reste du processus électoral, et de répertorier toute violation au libre exercice de la liberté de presse. La Direction de la Formation et de la Communication du ministère sera mise à contribution, a assuré le ministre. En conclusion, le Synpics procédera à la confection et à la distribution de gilets d’identification ‘’presse’’ dans les meilleurs délais. Les gilets préalablement détenus par les journalistes pour les dernières élections peuvent être usités. Un numéro d’alerte sera communiqué pour signaler tout incident impliquant un journaliste durant le reste du processus électoral.

G.E NDIAYE