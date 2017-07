DISTRIBUTION DES SEMENCES DANS LE MONDE RURAL Abdoulaye Khouma recadre Ndiouck Mbaye et dénonce les allégations politiciennes…

Moins de vingt-quatre heures après que Mme Ndiouck Mbaye a abordé la problématique d’une distribution partisane des semences destinées aux agriculteurs, le responsable de la Cojer Kaolack, Abdoulaye Khouma lui apporte la réplique. Une réplique à la mesure de l’attaque. C’est en pleine campagne électorale pour une majorité parlementaire confortable en faveur du Président de la République, Macky Sall, que le jeune Républicain, Abdoulaye Khouma a recadré Mme Ndiouck Mbaye tout en lui demandant d’arrêter les révélations mensongères qu’elle alimente autour de la sérieuse question de la campagne agricole.

Indiquant que le Ministre de l’Agriculture, Abdoulaye Seck a injecté dans le monde rural plus de 75 000 tonnes de semences de qualité avec une méthode de distribution sous-tendue par une équité et une égalité qui forcent le respect, Abdoulaye Khouma assure que les seuls destinataires et bénéficiaires exclusifs sont les citoyens Sénégalais actifs dans le secteur primaire.

Depuis 2014, fait-il remarquer, plus aucun observateur, plus aucun cultivateur ne parle de semences détournées au profit des agriculteurs du dimanche ou bien des responsables politiques véreux, comme cela se faisait sous l’ancien régime.

Invitant Mme Ndiouck Mbaye à ne pas confondre campagne électorale et campagne mensongère, Abdoulaye Khouma appelle l’ensemble des acteurs politiques à poser le débat des législatives avec sérénité, avec lucidité et à ne pas verser dans spéculations politiciennes pouvant porter atteinte aux questions de souveraineté nationale liées aux secteurs aussi stratégiques que l’Agriculture, la Sécurité ou encore la Santé publique.

Abdoulaye Khouma appelle ainsi Mme Ndiouck Mbaye à se battre politiquement de manière loyale, avec des armes conventionnelles et à préparer dans la dignité la cinglante et certaine défaite qu’elle va subir dans les prochains jours, sans tomber dans des contrevérités qu’aucun électeurs sérieux ne retiendra au moment du vote.

Ndèye Fatou Thiam