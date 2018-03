Division de l’Apr à Podor Le Meer dément et défend Hann

Le Mouvement des Elèves et Etudiants républicains (Meer) de Podor a fait face à la presse, mercredi dernier, pour dire que Cheikh Omar Hann serait à l’origine de la division de l’Apr à Podor. Leurs semblables du même mouvement, mais nouvelle dynamique, ont battu en brèche ces déclarations avant de faire une précision.

Après la sortie du Meer de Podor, la semaine dernière, disant que Cheikh Omar Hann était à l’origine de la division de l’Apr dans leur localité, leurs pairs du Meer de Podor- nouvelle dynamique- ont apporté une réplique. Ils s’exprimaient en marge d’un point de presse tenu, hier, au terme d’une assemblée générale pour préparer le symposium et la grande nuit culturelle du nord, les 16 et 17 février 2018 prochains. Nos interlocuteurs déclarent : « depuis quelque temps on note des sorties médiatiques de gens mal intentionnés, en l’occurrence l’ancien coordonnateur du Meer Podor et ses acolytes contre la personne du docteur Cheikh Omar Hann. Ces gens sont manipulés par l’ancien coordonnateur départemental à qui tout le département a tourné le dos aujourd’hui. Cette coordination est conjuguée au passé et maintenant nous parlons de la nouvelle dynamique dont Cheikh Omar Hann est le chef de fil ». Ils ajoutent : « cette bande mécanique continue de s’acharner injustement contre celui que tout le département a choisi pour conduire les destinés du parti APR à Podor et crient urbi et orbi que le Dg cheikh Omar Hann a délogé les étudiants du département de Podor, ce qui est archi-faux ».

A les en croire toujours, il n’y a pas de chambres à l’université réservées exclusivement aux étudiants du département de Podor ou de Dagana. Pour prétendre occuper des chambres à l’université, disent-ils, il faut remplir un certain nombre de critères établis par le service social du Coud. Et depuis la construction de nouveaux pavillons par Cheikh Omar Hann, il n’y a plus un souci d’hébergement pour une majorité des étudiants du Sénégal. « Le Dg a toujours assisté les étudiants sur le côté social en les dotant des tickets et en les appuyant pour l’organisation de leurs activités. Il faut savoir que l’ancien coordonnateur n’est qu’un maitre chanteur que le Meer Podor ne reconnait plus », ont-ils déclaré. Selon les étudiants, n’étant plus étudiant depuis 2 ans, le coordonnateur du Meer Podor est un fonctionnaire de Dakar Dem Dikk et n’a plus le profil pour prétendre les diriger. « Il est très doué dans l’art de faire du chantage, il l’a fait avec toutes les autorités du département de Podor. Sachant qu’il n’a plus la confiance des étudiants, il se laisse parrainer par Abdoulaye Daouda Diallo qui les loge dans des appartements et les finance pour dénigrer le travail formidable que Cheikh Omar Hann est en train de faire sur le terrain politique », ont indiqué les étudiants.

Cheikh Moussa SARR