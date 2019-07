Djiby Nalla Sy sur l’affaire Petrotim: “Pourquoi le silence des alliés”

Conseiller départemental de Matam, responsable administratif et financier du Programme d’appui au programme national d’investissement dont l’agriculteur au Sénégal (Papsen) et responsable politique Apr à Ourossogui, Djiby Nalla Sy a été, ce samedi, l’invité du Grand Oral. Sur les ondes de la 97.5 Rewmi FM, il est longuement revenu sur l’actualité nationale. Morceaux choisis.

Quelle est votre position sur l’affaire Petrotim ?

Avant d’être membre de l’Apr, je suis d’abord républicain. Je pouvais reculer mais je m’arrête au jour de la Korité. Le Président Macky Sall a été interpellé et il a donné des garanties que tout sera clair. Une semaine après, il a instruit le Gouvernement pour que tout soit mis en branle. Le Ministre Garde des Sceaux a saisi le parquet et 48 heures après, le procureur a fait une conférence de presse. En tant que républicain, je fais confiance au président et à la justice de mon pays. Les choses seront claires et c’est mieux pour celui qui est accusé à tort ou à raison. On attend que les choses soient claires comme ça les gens pourront commenter.

Quid du silence des alliés ?

Ce silence n’inquiète pas pour quelqu’un qui est avisé. Vous savez que quand un président doit faire deux mandats, lorsque vous êtes dans votre second mandat, les gens se positionnent. Même si c’est trop tôt, ils se positionnent déjà. Je suis sûr que les alliés sont en train de voir comment rempiler en 2024. Je sais qu’ils mettent en avant la présidentielle de 2024. C’est pour cette raison qu’ils ne sont plus chauds que lors du premier mandat. Pendant que cette affaire défraie la chronique, on parle de l’unification du PS. Le patron du Grand Parti n’exclut pas de retrouver Moustapha Niasse. Il y a quelque chose qui se trame. Donc, pour les gens de l’Apr, ils doivent savoir qu’on est dans une phase où les gens doivent se renforcer entre eux, trouver un consensus pour tirer vers la même direction pour que demain, s’il y’a un candidat de l’Ap,r que nous puissions nous ranger derrière lui. Car pour le Benno Bokk Yaakar, le Président a toujours dit on gagne ensemble et on gouverne ensemble. Il a toujours gardé cette logique jusqu’à ce que nous ne voyons plus la loyauté. Les ténors du PS, de l’Afp et autres collaborent sont toujours là, mais ce sont leurs militants qui vont plus vite que leur ombre. Même certains gens de l’Apr n’ont pas encore parlé.

Les élections locales devaient se tenir normalement au mois de décembre. Êtes-vous pour ou contre le report ?

Dans un premier temps, je suis pour le respect du calendrier républicain. J’ai aussi dit que le mode de vote du maire n’est pas conforme à la volonté populaire. Car les populations élisent une personne et au niveau du conseil il y a problème. Si le report permet de revoir ce côté-là, oui je suis pour le report. Il faut aussi faire en sorte que ce soit un report de six mois au maximum. Concernant ma candidature à la prochaine élection présidentielle, je ne sais pas encore. Mais si les populations de Ourossogui font de moi leur candidat, c’est avec volonté et beaucoup d’honneur que je vais accepter.

Que pensez-vous du dialogue national ?

Le dialogue par définition est toujours bon. Que ce soit au niveau familial, communal, national etc. En effet, ce dialogue national permet d’aborder des thématiques importantes comme l’économie, le social, la bonne gouvernance. On retrouve toutes ces questions dans le PSE, respectivement aux axes 1, 2 et 3. Il s’y ajoute que des aspects portant sur le code électoral seront abordés pour un consensus fort entre les différents acteurs. Pour terminer, je voudrais dire que l’atmosphère politique est délétère dans la commune de Ourossogui. Notre commune a tout donné au PR Macky Sall. En effet, de 2012 à nos jours, notre localité a eu d’excellents résultats électoraux. Mais à l’arrivée, Ourossogui est absente dans le Gouvernement, dans l’Assemblée nationale, dans le Haut Conseil et dans le Conseil économique social et environnemental.

Cheikh Moussa SARR