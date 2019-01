Djilobodji s’est engagé avec Guingamp pour six mois

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel : le défenseur Papy Djilobodji s’est engagé avec Guingamp pour les six prochains mois. Comme l’avait annoncé wiwsport.com, Papy Djilobodji s’est engagé avec Guingamp ce lundi pour six mois. Le défenseur passé par Chelsea et formé à Nantes venait de résilier son contrat avec les Black Cats, englués en troisième division anglaise. A 30 ans, le joueur aurait préféré la Bretagne à une offre venue de Turquie. Lanterne rouge de Ligue 1, Guingamp se renforce. Après l’annonce de l’arrivée de Didier Ndong, le club breton confirme ce lundi la signature de Papy Djilobodji, venu lui aussi de Sunderland, « pour une opération commando de 6 mois ».

Francefootball