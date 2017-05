Djily Création s’en remet à Dame justice

Joint au téléphone par nos soins, après le verdict du procès de son ex épouse, Djily Création a été un peu prolixe sur cette affaire de ‘’diffusion d’images à caractère pornographique’’ et sur fond de ‘’menaces de mort’’. ‘’Je ne veux pas entrer dans les détails puisque c’est une affaire pendante devant la justice’’, nous a-t-il rétorqué au bout du fil. ‘’Je crois à la justice sénégalaise’’, ressasse-t-il. Toutefois, son soutien envers son ex-femme reste intact, et pour cause. Djily, lui-même, nous a signifié qu’il a annulé son vol pour son voyage à l’étranger, qu’il devait effectuer le lundi 22 mai. A signaler que l’affaire Nadège – Liliane Lika Dioum a été mise en délibéré pour le 22 mai prochain.

Fatma Lô