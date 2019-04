Abdourahmane Diouf est pressenti pour diriger le club des investisseurs de Babacar Ngom et compagnie. Le désormais ex porte parole du président Idrissa Seck. Selon Le Témoin, après le congé de l’ancien ministre et ancien inspecteur général d’Etat, Moustapha Diagne, Abdourahmane Diouf devrait rejoindre le Club.

Abdourahmane Diouf, bien connu des sénégalais, n’a donc pas transhumé mais reste ainsi dans son secteur.