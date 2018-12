Doing Business 2019 : La Banque mondiale décerne un certificat de reconnaissance à Me Moussa Sarr

La Banque Mondiale vient de décerner un Certificat de reconnaissance à l’avocat Me Moussa Sarr pour sa contribution au Doing Business 2019. Ledit certificat lui a été adressée dans une lettre datée le 14 décembre dernier, signée par le directeur du département des indicateurs et analyses de la Banque mondiale, Rita Ramalho. Cette reconnaissance démontre les qualités et les compétences de Me Sarr dans la réglementation des affaires. Avocat d’affaires, Me Sarr est titulaire d’un DESS en droit des affaires option Banques. Il a prêté serment en février 2000. Il détient par devers lui un DEA en sciences politiques, option défense et sécurité. Il est aussi titulaire d’un Certificat en Droit des sports. Il a aussi participé à plusieurs séminaires internationaux en matière de communication de leadership, management et droits de l’homme. Il a été membre du conseil de l’ordre des avocats et ancien président des jeunes avocats du Sénégal.