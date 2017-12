Domotique : Amazon acquiert Blink

Technologie : Blink fabrique des parlophones vidéo et des caméras de sécurité sans fil d’entrée de gamme pour un usage extérieur ou intérieur.

Poursuivant son incursion sur le marché de la maison connectée, Amazon vient de boucler l’acquisition de Blink. Fondée en 2014 après une campagne de financement participatif qui l’a vue lever 1 million de dollars, cette jeune pousse conçoit des caméras de sécurité et des parlophones vidéo connectés utilisables à l’extérieur ou à l’intérieur. Il s’agit de produits d’entrée de gamme qui fonctionnent sur batterie et ne nécessitent aucun câblage, ce qui facilite leur installation. Surtout, la gamme Blink était distribuée par Amazon et compatible avec la ligne Echo du cybermarchand.

En octobre, Amazon avait lancé sa webcam de sécurité, l’Amazon Cloud Cam, associée à sa serrure connectée Amazon Key. Ce kit permet à un client d’autoriser un livreur à entrer chez lui pour déposer un colis et de suivre son intervention en direct. Vendue séparément, la Cloud Cam est aussi une concurrente directe pour les produits Nest de Google. Le montant de l’acquisition de Blink n’a pas été rendu public. (Eureka Presse)