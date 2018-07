Don de sang: 500 poches de sang du Coud à la Cnts

L’amicale des femmes et étudiants du Coud a organisé hier une journée de don de sang. Une cérémonie à l’issue de laquelle 500 poches seront collectées pour le Centre national de transfusion sanguine (Cnts)

L’alerte du Cnts sur la pénurie de sang à fait réagir plus d’un. Le Coud et les étudiants se sont réunis hier, sur le hall du Pavillon A, pour sauver des vies. « Le contexte, c’est qu’actuellement, dans tout le pays, nous constatons qu’il y a une pénurie de sang. Par rapport à cette situation, nous avons vraiment voulu apporter notre contribution à l’élan national qui consiste vraiment à donner de notre sang pour pouvoir porter secours à des personnes qui en ont besoin, qui sont des Sénégalais et peuvent aussi être nos parents », a déclaré Dr Ndof Seck, chef du département médical du Coud. « Nous visons 500 poches de sang pour aujourd’hui au grand campus, et mercredi prochain à Aline Sitoé Diatta (ex Claudel). Nous faisons des dons chaque semaine au Cnts, mais comme il y a pénurie ces temps-ci, nous retroussons nos manches pour venir en aide à un voisin », a-t-il indiqué. Cheikh Sall, chef de service administratif du Coud, de son coté, s’est réjoui de cet acte symbolique. « Pour la première fois, de mémoire d’homme, on assiste à une telle association où des étudiants organisent des dons de sang en partenariat avec le Coud», a-t-il fait savoir.

Khady Thiam COLY