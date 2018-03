Donnarumma donne le nom de son futur club. Et c’est Paris!

C’est une information qui ne risque pas de donner le sourire à Alphonse Areola et Kevin Trapp. Selon le média italien Quotidiano Sportivo, Gianluigi Donnarumma souhaiterait poursuivre sa carrière au PSG. Le gardien de but transalpin aurait pris la décision de claquer la porte de l’AC Milan pour rejoindre le club de la capitale française. La venue du portier de 18 ans, sous contrat jusqu’en 2021, est pourtant encore loin d’être acquise. Car les Rossoneri n’ambitionnent peut-être pas de céder leur dernier rempart. Et les négociations n’ont de toute façon pas débuté entre les deux formations, du moins officiellement. Affaire à suivre…