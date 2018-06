La Douane a effectué une importante saisie de Yamba  

Les éléments de la douane ont frappé fort. En effet, des saisies de 463 kg de Brown d’une valeur de 37 millions FCFA ont été effectuées par les agents de la Direction régionale du Centre. Et, 117 kg de chanvre indien d’une valeur de 10 620 000 FCFA ont été aussi saisis par les agents du Sud Est. Dans un communiqué parvenu à notre rédaction, on peut lire également que la Direction régionale des Douanes du Centre a mené des opérations pour mettre la main sur deux cent soixante-douze (272 kg) de chanvre indien de type Brown, hier, lundi 11 juin 2018. Cette importante saisie a été faite par les agents du Bureau des Douanes de Karang aux environs du village de Némaba, près de Karang. Le document nous renseigne aussi que la personne interpellée à cet effet est actuellement entre les mains de la Justice. Par ailleurs, des saisies de cent quatre-vingt (191) kilogrammes de chanvre indien ont été aussi effectuées par les agents du Bureau des Douanes de Keur Ayib, durant la semaine du 4 au 11 juin 2018, et deux prévenus ont appréhendés et mis à la disposition de la Justice. Ce n’est pas tout car, au niveau de la Direction régionale du Sud Est, la Brigade mobile des Douanes de Koumpentoum a réalisé une saisie de cent soixante-dix-sept (177) kg de chanvre indien, hier 11 juin, suite à un contrôle effectué sur un bus du Corridor Bamako Dakar sur des inconnus fugitifs. Selon le document, la valeur du bus immobilisé est estimée à quinze (15) millions FCFA. Il faut dire que dans le cadre de sa mission de protection de l’économie nationale, de santé publique et de sécurisation de la chaîne logistique internationale, l’Administration des Douanes sénégalaises demeure engagée dans la lutte contre le trafic de drogues, sous toutes ses formes.

Cheikh Moussa SARR