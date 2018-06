Double Less : « Bala Gaye 2 est entouré de faux types »

Double Less, ne s’est pas montré complaisant avec l’entourage de son fils Balla Gaye 2. « Que Bala Gaye 2 sache que certaines personnes qui rodent autour de lui, ne l’aiment pas en réalité. Je jure qu’ils ne veulent que sa défaite. S’il le savait, il allait couper le pont avec ces personnes malintentionnées. Il est entouré, pour la plupart, de faux types», martèle-t-il, dans Sunu Lamb. Et parmi les traitres, Double Less cite nommément Boy Nar. « Je peux bien l’affirmer. Son entourage est miné par des traitres. Je ne parle pas pour parler. Il y avait quelqu’un qui le fréquentait. Je lui avias demandé les raisons de la présence de ce dernier. Il ,’avait donné des explications. Je lui avais conseillé de se séparer de lui. Sous prétexte que ce mec cherchait quelque chose à ses côtés. Je savais que si cette personne réussissait son coup, il allait le quitter. Il ne me croyait pas. C’est le cas aujourd’hui. Cette personne l’a bien épié avant de le quitter », déclare-t-il, faisant allusion à Boy Nar. Qui, dit-il, avait connu beaucoup des secrets de son fils.