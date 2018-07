Double meurtre de Medinatoul Salam: Les 9 « thiantacounes » restent en prison

Le juge Thierno Niang a refusé la liberté provisoire aux 09 accusés dans l’affaire du double meurtre de Medinatoul Salam. Il s’agit de Samba Fall, Mamadou Anne dit Pape, Mamadou Gueye, Demba Kebe, Moussa Dieye, Khadim Seck, Mouhamed Sene, Aly Diouf et Cheikh Faye. Au motif qu’ils ne présentent pas de garanties sérieuses, car pouvant fuir à tout moment.

Selon le procureur Alioune Sarr, les conditions ne sont pas réunies pour que la liberté provisoire leur soit accordée. » il y a 48 dossiers qui impliquent 120 personnes, ce dossier n’est pas plus important que les autres dossiers », signale le procureur. Il ajoute: « la justice ne fonctionne pas sur des menaces ou des grèves de la faim », dit-il aux prévenus.

A rappeler que les détenus thiantacounes ont observé plusieurs jours de grève de faim. Certains d’entre eux ont tenté de s’immoler par le feu pour réclamer la tenue de leur procès. Ils sont en détention préventive depuis 2012. Ils sont poursuivis pour «association de malfaiteurs, recel de cadavre, inhumation sans autorisation, non dénonciation de crime et meurtre et actes de barbarie».