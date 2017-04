DOUDOU WADE AU PRESIDENT MACKY SALL : « Cet appel n’est qu’une confirmation d’un deal»

Le président de la République Macky Sall, dans sa dynamique de promouvoir le dialogue, a tendu la main aux libéraux pour une retrouvaille. Mais, cet appel n’est que « tromperie » et « mensonge » selon Doudou Wade, ajoutant que c’est une confirmation d’un deal.

Les libéraux n’y vont pas par quatre chemins pour rejeter l’appel au dialogue du président de la République. L’Assemblée nationale reste le point de mire politique, aussi bien pour le pouvoir et l’opposition. A cet effet, pour les libéraux, le Président Macky Sall se serait trompé d’interlocuteur en lançant cet appel. Pire encore, lors d’un meeting à Yenn, l’ancien président du groupement parlementaire, Doudou Wade, qualifie cet appel au dialogue de « tromperie » et de « mensonge ». « Ce qui semble être un appel n’est pas un appel. C’est une confirmation d’un deal organisé autour de certaines personnes pour la liquidation du PDS ». En ses termes, c’est juste pour faire réduire l’opposition à sa plus simple expression. S’adressant directement à son ancien allié politique, Doudou Wade fait comprendre au Chef de l’Etat : « votre appel n’est pas honnête ».

Cependant, l’occasion a été saisie par ce dernier de tacler le ministre de l’Intérieur Daouda Diallo. « Le ministre de l’intérieur ne pourra pas être chargé des élections, et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’en empêcher », prévient-il. Et de conclure que le Pds va « aller dans une alliance gagnante qui permet à l’opposition d’être majoritaire à l’Assemblé nationale ».

Safiyatou Diouf