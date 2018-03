DPEE- Le secteur secondaire se bonifie de 14% en décembre 2017

Le secteur secondaire au Sénégal s’est bonifié de 13,6%, en fin décembre 2017, comparativement au mois précédent où il avait enregistré une légère progression de 1,7%, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE). «Cette évolution est, principalement, portée par la construction, l’égrenage de coton et la fabrication de textiles et les activités extractives ». En variation glissante sur un an, le secteur secondaire s’est conforté de 13,3%, durant la période sous revue, essentiellement tiré par le sous-secteur de la construction, les activités extractives, l’égrenage de coton et à la fabrication de textile et, dans une moindre mesure, la production énergétique. En revanche, les conserveries de viande et poissons et la fabrication de sucre, ont, particulièrement, fléchi sur la période.

Z BADJI