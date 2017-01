DR SOULEYMANE KEITA ENSEIGNANT-CHERCHEUR A L’UCAD « Un taux de croissance de 7 à 8% est insuffisant pour lutter contre la pauvreté  »

La croissance économique du Sénégal a déjà un niveau soutenable et les prémices de ce taux sont rassurantes. C’est l’avis du Dr Souleymane Keita, Enseignant Chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop. Dans un entretien accordé à notre rédaction, le Dr soutient que croire qu’un taux de croissance de 7 ou 8% peut-être suffisant pour lutter contre la pauvreté, est une erreur technique que les gens font ».

Quelle lecture faites-vous de l’état actuel de l’économie sénégalaise ?

Il faut retenir globalement que la croissance économique du Sénégal a déjà un niveau soutenable parce qu’on était, en 2014, à 4.5% ; en 2015 à 5.1% et en 2016, nous en sommes à 6.1%. Les prémices de ce taux de croissance sont rassurantes. On pourra mieux expliquer son impact sur le vécu de la population si on partait des 3 principaux secteurs dont regorge une économie, à savoir les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. D’abord le secteur primaire, qui représente près de 46% de la population active, avec une part du Produit intérieur Brut (PIB) de 15.8%, selon les données de l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie. L’importance de ce secteur est en baisse d’année en année parce que les activités agricoles sont liées aux aléas climatiques. Si je prends le secteur secondaire qui contribue à plus de 23% du PIB et qui emploie presque 18% de la population, il est fondé essentiellement sur la production des engrais et de l’acide phosphorique, la transformation de l’huile, les tourteaux, les produits de mer, entre autres. Le secteur tertiaire contribuant environ 60% du PIB et qui emploie près de 22% de la population active, est en parfaite croissance économique. L’erreur fondamentale qu’on commet souvent lorsqu’on nous parle de taux de croissance, surtout dans nos pays africains, c’est de croire que ce taux de croissance qui est également à 6% même à 7 ou 8%, peut être suffisamment important pour lutter contre la pauvreté. C’est une erreur technique que les gens font. C’est très simple, sur le plan économique, il y a deux approches théoriques. L’approche keynésienne considère que la politique de redistribution est un outil de soutien à la croissance, surtout en période de ralentissement économique, car elle permet d’accroître la consommation des ménages. En prélevant un impôt sur un ménage à revenu élevé, on ne réduit pas sa consommation, mais seulement son épargne. En attribuant, la somme prélevée à un ménage à revenu faible, augmente sa consommation. Au total, la consommation globale s’accroît, ce qui soutient la croissance économique. Les théories de la croissance endogène (Paul ROMER) montrent les conséquences positives des services publics d’éducation et de santé sur la formation du capital humain. P. ROMER montre que le progrès technique, facteur d’innovation, stimule la croissance économique. Or, le progrès technique résulte de l’accumulation du stock de capital humain. Dans nos croissances africaines, on n’a pas une croissance redistributive. Elle n’est pas redistribuée par l’ensemble des secteurs de l’activité économique. Ce qui fait que dans nos pays, les secteurs qui ont contribué à la croissance économique sont ces secteurs dont les parts vont augmenter. Ce qu’on appelait un changement qualitatif dans ces secteurs. Aujourd’hui, la croissance du Sénégal est tirée par le secteur tertiaire. Comparer cela au secteur qui emploie 46% à 80% du secteur agricole, il n’y a pas photo. Voila le piège de la croissance économique.

Quels les principaux secteurs à encourager pour aller vers une véritable croissance économique ?

Globalement, pour nos économies, il faudrait qu’on développe fondamentalement le secteur primaire qui emploie la majeure partie de la population. Qu’on mette en place les Pme et Pmi qui peuvent booster l’activité économique. Le danger dans nos économies est que les secteurs qui doivent tirer l’économie ne sont pas soutenus. Il ne sert à rien de développer les grandes unités industrielles car nous avons une économie faible de manière globale. L’accent doit être mis sur nos Pme et Pmi. En matière de réorganisation, qu’on mette en place un système agricole qui puisse booster l’industrie dans nos pays. Je prends aujourd’hui le secteur de l’immobilier qui est en boom au Sénégal, à part le ciment, aucune autre matière première, appelée en économie « In put », n’est produite par nos industries locales. La conséquence, c’est que notre épargne est exportée vers d’autres pays. Par conséquent, c’est comme si nous sommes importateurs de chômage et exportateurs d’emplois étrangers. Voila ce qui ce passe parce que tout simplement, la demande est suffisamment forte au Sénégal. Il faut développer les PME/PMI, l’artisanat, le tourisme, pour tirer effectivement à bras le corps la croissance économique. Il faudrait également qu’on change la formation de notre croissance économique. Si elle est tirée vers ces PME/PMI, en ce moment, la population va la ressentir. Mais dans ce contexte là, la croissance est faite à partir des secteurs des services comme l’immobilier, le service bancaire et ceux des télécommunications qui ne nous appartiennent pas. Par conséquent, nous avons une croissance qui est réalisée ici et qui se manifeste ailleurs. Dans ce cas, la population ne la ressent pas. Il ne faudrait pas qu’on se cache derrière le taux de croissance pour nous dire qu’on a réalisé un bon boom économique.

Justement, parlant de ces PMI et PME, comment faire pour les pérenniser, d’autant plus que la majeure partie disparaît quelles années après leur création au Sénégal ?

Il faut mettre en place les infrastructures de base qui permettront à tous les composants de l’Agriculture de se développer. Ces infrastructures de base doivent être mises en place à partir des innovations technologiques, la formation, en améliorant les outils et en mettant un fonds à ces PME/PMI. En d’autres termes, il va falloir qu’on mette beaucoup plus sur la transformation nationale de notre économie, avec les produits locaux. Je pense que c’est sur cette base que nous pourrons voir l’embellie. Le problème qui se pose est que nous sommes dans une compétition économique permanente dans la sous-région, avec des entreprises africaines, puis celles étrangères. Le coût des matières premières, comme l’électricité, est devenu insoutenable pour l’économie. Dans ce cas, nos entreprises ne pourront pas être compétitives sur le marché local, d’abord, à plus forte raison sur le marché sous-régional. Par conséquent, il va falloir qu’on trouve des innovations technologiques pour soulager le vécu des entreprises, mais aussi en mettant l’accent sur le capital humain dans la formation, dans les programmes d’investissements et les transferts de technologies pour que nos Pmi/Pme comblent le retard de deux siècles vis-à-vis de celles étrangères.

Propos recueillis par Zachari BADJI