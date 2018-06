Drake confirme avoir un fils dans son dernier album

Le rappeur Drake — WENN

Drake révèle avoir un fils dans son nouvel album baptisé Scorpion. Paru ce vendredi, le nouvel opus du rappeur canadien contient les titres 8 Out Of 10 et Emotionlessdans lesquels il évoque sa paternité.

« Je ne cachais pas mon enfant au monde, je cachais le monde à mon enfant », clame-t-il ainsi dans ce dernier. Avant de laisser entendre qu’il regrette de ne l’avoir vu qu’une seule fois dans sa vie. Parmi ses autres titres, le rappeur a également fourni plusieurs collaborations. Il a en effet mêlé son talent avec celui d’artistes comme Nicki Minaj, Jay-Z, ou même Future.

Une apparition surprenante

Toutefois, le titre le plus stupéfiant est sans aucun doute son morceau Dont’Matter To Me, dans lequel il redonne vie à Michael Jackson.

Le Roi de la pop décédé en 2009 avait laissé des enregistrements de morceaux non terminés avant sa mort, dont le rappeur s’est apparemment servi. On peut ainsi entendre clairement sa voix, et cela a vite provoqué diverses réactions de la part des fans.