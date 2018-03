Drame à Dahra Djoloff- Un véhicule heurte mortellement un septuagénaire

Un vieux âgé de 73 ans, originaire de Touba, a perdu la vie suite à un accident devant son domicile vendredi. L’accident a été causé par un véhicule immatriculé DL 7903D venant de Linguère et qui roulait à vive allure. Arrivé au quartier Nguèwel, le chauffeur a été ébloui par une moto Jakarta voulant éviter une calèche, et a donné un coup de volant. Du coup, le véhicule s’est renversé et a heurté mortellement le sieur Modou Fall, le projetant à l’intérieur de la maison. Informées du drame, les autorités sanitaires de l’hôpital de Dahra, en compagnie de la gendarmerie, se sont transportées sur le lieu du choc pour constat. Il faut dire que le choc a été si violent qu’il a fallu au moins 03 heures pour extraire le corps sans vie du vieux Modou Fall, d’après nos indiscrétions. Par la suite, le corps sans vie a été déposé à la morgue de l’hôpital de Dahra, et sera certainement sera remis à ses proches sur ordre du procureur de la république pour inhumation. Le chauffeur du véhicule en question est arrêté par la gendarmerie de Dahra en attendant son transfèrement à Louga où le procureur décidera sur son sort.

Samba Khary Ndiaye