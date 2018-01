Drame à Louga Un octogénaire mortellement fauché par sa petite fille

Le drame s’est produit mardi à Keur Serigne Louga, au quartier Guinaw Rail. L’homme, âgé de 82 ans, assis sur une chaise devant son domicile aux environs de 10h30 mn, ne se doutait pas qu’il avait rendez-vous avec la mort. Madiaw Dieng, plus connu sous le nom de Baye Madiaw, qui devait se rendre à une cérémonie religieuse avec les membres de sa famille, a été surpris par le véhicule conduit par sa petite fille qui voulait éviter un enfant. Elle a fini sa course sur le vieil homme qui succomba sur le coup. Les cris des membres de sa famille ont alerté tout le voisinage qui a afflué vers la maison mortuaire. Cette triste nouvelle a fini de plonger la famille et l’ensemble du quartier dans une profonde consternation. Le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye de Louga, en attendant son inhumation. La police a ouvert une enquête pour élucider les véritables causes de cet accident mortel.

Sidy THIAM