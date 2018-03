Drame à Vélingara- Il tue son « rival » et se suicide au violon

La commune de Vélingara, sud du Sénégal, continue à alimenter de faits divers la presse nationale. Après l’affaire de Nianao et la fermeture de la grande mosquée, voilà que ce département de la région de Kolda est encore secoué par une affaire de meurtre suivi du suicide du présumé meurtrier. Sadio Keïta (S.K), mécanicien motocycliste, est accusé d’avoir tué celui qu’il croyait flirter avec son épouse. Ce natif de la Guinée aurait ensuite incinéré le corps sans vie en pleine brousse.

Selon des personnes proches du dossier, S. K. et sa victime Mamoudou Lanthiou Diallo vi­vaient dans le même appartement dans le quartier Hafia de la commune de Vélingara. Le jour des faits, dimanche 4 février passé, il aurait piégé son «rival» en l’invitant à faire ensemble une sortie hors du périmètre communal. Ils seraient partis à moto vers le nord de Vélingara, précisément vers la Gambie. Plusieurs voisins les ont aperçus sortir de la ville le matin. C’est en pleine brousse qu’il aurait assommé, puis achevé le pauvre avant d’appeler un de ses apprentis pour apporter un bidon d’essence, arguant qu’il serait en panne de ce jus.

L’affaire a éclaté avant-hier dimanche, après une semaine de recherches de la famille de la victime. L’apprenti, porteur du bidon d’essence, aurait facilité l’arrestation de son maître qui a nié les faits qui lui sont reprochés.

La gendarmerie, le présumé meurtrier et certains de ses proches se sont rendus sur les lieux indiqués par les informateurs. Point de traces de restes humains. En détention préventive à la brigade de Vélingara, S. K se serait donné la mort dans la nuit de dimanche au lundi. Par quels moyens ? That’s the question.

Le corps de S. K est évacué à l’hôpital régional de Tambacounda pour les besoins de l’autopsie. L’épouse de S.K et l’apprenti-mécanicien sont en détention dans les locaux de la Brigade de gendarmerie de Vélingara.

le Quotidien