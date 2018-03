Drame à Yeumbeul : un jeune de 18 ans poignardé à mort par l’ex copain de sa copine

En colère, après avoir vainement tenté de renouer avec son ex, Abdou Aziz Bâ décide alors d’organiser une expédition punitive pour l’apeurer et l’obliger ainsi à rompre avec son ex.

Face à la résistance de Pathé Ndao, Abdou Aziz Bâ et son compagnon Fallou Ndiaye ont réussi à neutraliser P. Ndao, avant de le poignarder à mort.

Le jeune garçon a rendu l’âme avant l’arrivée des secours. Les deux présumés meurtriers ont été arrêtés par les hommes du commissaire Diouf de la police de la localité.