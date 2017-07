Drame de Demba Diop- Ndèla Madior Diouf demande la démission de Matar Ba…

A Mbour pour présenter ses condoléances, Ndèla Madior Diouf, Présidente du parti «Réconciliation Nationale pour l’Unité Africaine»(R.N.U.A), n’a pas raté les autorités sénégalaises en charge du sport et, particulièrement, le Ministre Matar Ba. «Ce qui s’est passé à Demba Diop, c’est une honte pour la République. Chaque année, une importante masse d’argent est dégagée pour servir le sport, mais détourné à d’autres fins. Je suis foncièrement contre cette négligence d’Etat. Quand on confie l’Etat à des personnes incapables, on n’est jamais à l’abri de ce genre de catastrophes. Aujourd’hui, tous les Ministères sont désertés. Tous les Ministres sont allés servir la cause du Président Macky et non du peuple sénégalais souverain. C’est anormal et regrettable ! Nous invitons le Ministre en charge du Sport, M. Matar Ba, à rendre le tablier. Tout cela est dû à son incompétence notoire», assène la directrice de campagne de la CC/Neneen.

M BA