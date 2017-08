Drame de Demba Diop Uso suspendue pour 7 ans

REWMI.COM- L’union sportive de Ouakam ligue 1 sénégalaise est suspendue pour 7 ans et doit payer une amande de 10 millions fcfa á payer. En plus de ces sanctions le club perd le match et se retrouve relégué en division régionale. Pour rappel, lors de la finale de la coupe de la ligue qui a eu lieu le 15 juillet dernier, les supporters ouakamois ont ont poursuivi ceux du stade de mbour avec des cailloux provocant une bousculade qui a fait 8 morts.

