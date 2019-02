Drame de Tamba: 3 inculpations pour meurtre, 11 pour CBV et 12 gorilles libérés

Du nouveau dans l’affaire des affrontements de Tamba de lundi dernier et qui ont coûté la vie à 2 personnes.. Sur les 26 éléments du PUR arrêtés, trois (3) d’entre eux pour meurtre. Leur dossier a été transféré à un Juge d’instruction. Onze (11) autres ont été inculpés pour coups et blessures volontaires et détention illégale d’armes. Ils seront jugés en Correctionnel. Les douze (12) autres « gros bras » du Pur restants ont été libérés, leurs dossiers faisant l’objet de classement sans suite. . Quant au chauffeur qui conduisait le véhicule ayant heurté Cheikh Traoré, il est aussi passé aux aveux. Il est en prison pour homicide involontaire. Après une semaine de garde-à-vue loin de Dakar, les éléments de la sécurité du (PUR) ont été présentés hier au procureur de la République Demba Traoré. Le présumé meurtrier du tailleur Ibrahima Diop, poignardé au cou, a été formellement identifié. Il s’appelle Moustapha Ndiaye.