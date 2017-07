Drame : Une étudiante à l’Ensept fait une chute du 4e étage et meurt

Ce qui s’est passé à la cité Aliou Sitoé Diatta (Ex Claudel) un véritable drame. Une étudiante répondant au nom de Aminata Touré, en deuxième année à l’Ecole normale supérieure d’enseignement technique et professionnel (Ensept), meurt à la suite d’une chute du 4e étage. Les véritables raisons d’une telle tragédie restent méconnues. Selon l’Observateur les policiers du commissariat du Point E ont ouvert une enquête pour cerner ce drame après les constats d’usage. Et d’ajouter que la dépouille de Aminata Touré a été acheminée à l’hôpital le Dantec par les sapeurs-pompiers.

Safiyatou Diouf Ndiaye avec l’Observateur