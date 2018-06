Drame familial à Pikine : Du « Thiouraye » tue une dame, son mari et son fils admis à l’hôpital

Une femme est décédée à Pikine Wakhinane 2, après avoir inhalé de la fumée d’encens. Selon Les Echos, la dame Adama Karé est morte suite à une forte inhalation de gaz carbonique qui se répandait dans la pièce. Son mari et son fils âgé de trois ans n’ont pas été épargnés.

Victimes d’un malaise, ils ont été évacués en toute urgence. Le premier est interné au service de soins médicaux intensifs au complexe médical Dabakh Malick. Et, le second se trouve à l’hôpital d’Enfants Albert Royer.

Les résultats de l’autopsie sont attendus pour déterminer les causes du décès et, par la même occasion, le malaise du mari et du fils. En attendant, les médecins soupçonnent une forte inhalation de dioxyde de carbone provenant d’un encensoir contenant du charbon de bois peu incandescent, signale le journal.