DRAME AU STADE DEMBA DIOP : L’US de Ouakam reconnait les accusations et regrette

Le drame, survenu au stade Demba Diop lors de la finale de la coupe de la ligue continue d’alimenter les débats. Si la Direction du stade de Mbour porte plainte devant le parquet en accusant l’Union Sportive de Ouakam d’avoir attaqué leurs supporters, les responsables ouakamois expriment leurs regrets face à la presse. D’après Seneweb, ils assument que leurs supporters jetaient des pierres aux mbourois. « Nous ne fuyons pas nos responsabilités » ont reconnu le président Abdoul Aziz Diop et ses camarades.

Les responsables de l’US de Ouakam ont saisi cette occasion pour présenter leurs condoléances aux familles victimes. Dans un souci de promouvoir la paix et stabilité, ils ont invité l’opinion à ne pas diaboliser le club. Les responsables de l’USO de rappeler : « Ouakam a participé à la construction du pays et du sport national ». Sous cet angle, ils appellent au calme et demandent que chacun assume ses responsabilités.

Safiyatou Diouf Ndiaye