Drogue à l’Ucad: L’étudiant Alioune Thiam condamné

Les étudiants Mamadou Mansour Sow, Alioune Thiam, Adama Alassane Diallo ainsi que les agents de sécurité du Coud El Hadji Malick Ba, Abdoulaye Sy, Solo Mbow et Ameth Sy ont comparu, ce jeudi, à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour offre et cession de drogue à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

A la fin du procès, Alioune Thiam a été reconnu coupable et condamné à 2 ans de prison ferme. Quant aux 6 autres prévenus, ils ont été relaxés purement et simplement. En effet, les faits de l’espèce remontent au samedi dernier. Les prévenus ont été arrêtés à la chambre 39 de l’Ucad. Cela, suite à une information anonyme qui dénonçait un trafic intense de chanvre indien. Les agents du Coud ont trouvé la drogue sur Alioune Thiam. Lequel était en train de ficeler et conditionner de l’herbe prohibée dans la chambre avec une paire de ciseaux et des cornets. Devant le prétoire, les prévenus ont battu en brèche les accusations portées contre eux. Si à l’enquête préliminaire, Alioune Thiam avait reconnu les faits, devant le juge, il a complètement changé de version. Il a indiqué que la drogue ne lui appartenait pas. Mais, il a été chargé par ses coprévenus qui lui ont imputé la paternité de la drogue saisie.

Le procureur de la République avait requis 3 mois de prison ferme contre Solo Mbow pour usage de chanvre indien et 3 ans de prison ferme à l’encontre d’Alioune Thiam pour cession de drogue. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe au bénéfice du doute. Le juge, en rendant sa sentence, a condamné finalement Alioune Thiam.