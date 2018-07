Drogue: Le musicien David Dieng risque 12 ans de travaux forcés

12 ans de travaux forcés, c’est la peine que risque l’artiste musicien David Dieng. Né le 25 décembre 1981, il a comparu, hier, à la barre de la chambre de Dakar pour trafic de drogue, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux dans un document administratif.

Les faits : au courant du mois de février 2015, la section de recherche de la gendarmerie nationale a été informée qu’un individu de nationalité nigériane, du nom de David Dieng, également appelé Pablo Didier alias Dj, animait un réseau de trafic de cocaïne en utilisant des véhicules de luxe pour effectuer ses livraisons dans le secteur de Ngor et Almadies. Le 28 février 2015, il a été localisé à la boulangerie « la Brioche Dorée » à Ngor, au volant du véhicule de marque Ford fusion, immatriculé DK 2521 AX, livrant de la drogue à un client. Cependant, il est parvenu à s’échapper malgré les sommations des gendarmes et une course poursuite au cours de laquelle il a abandonné ledit véhicule pour s’enfuir à bord d’un autre de marque Toyota. Il avait blessé au passage un des gendarmes. Le même jour, au cours d’une livraison, il réussit à nouveau à échapper aux gendarmes en utilisant une route en contresens. Le 2 mars 2015, les pandores, informés de sa présence dans le parking de l’hôtel Terrou Bi pour une livraison, s’y rendirent pour l’interpeller. Sur ce, il sera arrêté à la cité Claudel après avoir heurté un mur ainsi que le véhicule de patrouille des gendarmes. Ces derniers saisissent sur les lieux de son interpellation 33 grammes de cocaïne qu’il avait jetés sous leurs yeux. Une perquisition faite à son domicile a permis de saisir trois joints de chanvre indien, les sommes de 2,309 millions, 1914 dollars, 3355 euros et 1000 escudos, deux véhicules de marque Ford et Toyota, ainsi que des appareils électroménagers. Entendu par les enquêteurs, il a reconnu que les gendarmes avaient retrouvé de chanvre indien et de la cocaïne dans son véhicule et à son domicile. Il a aussi déclaré que ladite drogue était destinée à sa consommation personnelle. Revenant sur son interpellation mouvementée, il a expliqué son refus de s’arrêter sur injonction des gendarmes par le fait qu’il faisait nuit et que ceux-ci étaient en civil. Interpellé au sujet de l’extrait de naissance du centre principal d’Etat civil de Grand-Dakar, établi au nom de David Dieng, il déclare l’avoir reçu de sa mère avant de l’utiliser pour se faire établir une carte d’identité et un passeport.

Ainsi, il conclut être originaire de Ouakam. En cours d’enquête, le chef du centre principal de Grand-Dakar a attesté que l’acte de naissance établi au nom de David Dieng n’était pas répertorié dans leurs registres. De son côté, le directeur de l’automatisation des fichiers confirmait l’établissement d’une carte nationale au nom de David Dieng. A la barre hier, l’accuse a contesté tous les faits qui lui sont reproches sauf la détention de trois joints de chanvre indien destinés à sa consommation personnelle et les différentes sommes d’argent retrouvées dans sa chambre. Selon lui, ces sommes étaient destinées à la réalisation de son album. « Après avoir fait ma jeunesse aux USA, je suis retourné au Sénégal pour la préparation d’un album maisn malheureusement, ça n’a pas abouti à cause de mon arrestation. D’ailleurs, les 4 millions trouvés à mon domicile étaient destinés à la réalisation de cet album », a-t-il dit. Pour sa part, le maître des poursuites a déclaré que le mis en cause est un grand trafiquant de drogue. La preuve, dit-il, c’est dans ce trafic qu’il se payait le luxe, des voitures, entre autres. Convaincu de la culpabilité de l’accusé, il a requis à son encontre 12 ans de travaux forcés. Le parquetier a aussi ordonné la destruction de la drogue saisie et une amende qui est triple à la valeur de la drogue et la confiscation des biens. De con côté, Me Bamba Cissé, avocat de la défense, a pris le contrepied du parquetier en lui demandant d’apporter la preuve que David Dieng est un trafiquant. « Le blanchiment n’est pas une infraction qui se présume, il faut l’origine des actes frauduleux, délictuels. Une course poursuites face aux forces de l’ordre n’est pas aussi une rébellion. Le parquet n’a pas un bon dossier », a dit la robe noire qui a sollicité la disqualification du trafic de drogue en détention en vue de consommation personnelle. Il a aussi demandé la relaxe sur les autres délits mais, en ce qui concerne le faux et usage de faux, il s’en est rapporté à la sagesse du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré pour le 7 aout prochain.

Cheikh Moussa SARR