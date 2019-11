Drogue : Une femme arrêtée à Nord Foire, le mari en fuite

Les arrestations se poursuivent dans l’affaire des 750 kg de drogue saisie par la Marine sénégalaise au large de Dakar. Après l’interpellation de Mbaye Athie, des deux vacanciers Amadou et Faycal et des deux Surinamiens et d’un Ecossais, un autre suspect tombe. Il s’agit de Madame Kane, l’épouse d’un narcotrafiquant qui a acheté l’une des vedettes qui convoyait la cocaïne. Originaire de Agnam Civol et domicilié à Nord Foire, elle a été arrêtée mardi dernier et déférée au parquet, renseigne L’OBS. Elle a été alpaguée par les éléments de l’Ocrtis, qui étaient aux trousses de son mari, un émigré établi en France. Un mandat d’arrêt international a été lancé contre l’époux en cavale, qui est activement recherché par la Police. Le journal indique que le mari narcotrafiquant était déjà sous le coup d’un mandat d’arrêt international lancé par la justice française pour vols de voitures, braquage et trafic international de drogue.