Droit de l’enfant- Un bréviaire pour les journalistes

La Cellule d’Appui à la Protection de l’Enfance (CAPE), en partenariat avec l’UNICEF et la CJRS, a organisé hier la cérémonie officielle de lancement et de diffusion du Guide sur l’éthique journalistique et les droits de l’enfant. Une occasion pour le Directeur de cabinet du Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance, Massamba Sène, d’inviter les acteurs médiatiques à faire de ce guide leur bréviaire, afin d’en assurer une large diffusion.

« J’invite les journalistes à faire de ce guide leur bréviaire, qu’ils en assurent une large diffusion, que ce guide puisse avoir un retentissement à la hauteur de la place que doit occuper l’enfant dans les medias. Car cette ambition nationale appelle la convergence de toutes les forces vive de la nation, à commencer par les journalistes que vous êtes. Vous êtes des acteurs de premier plan », a déclaré Massamba Sène, Directeur de cabinet du Ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l’Enfance. Il lance aussi un appel aux partenaires techniques et financiers pour une synergie autour du ministère. Selon lui, sa conviction est que le journalisme n’est pas seulement un métier, mais aussi une fonction sociale qui se décline comme un devoir, celui d’informer et de sensibiliser l’opinion. Egalement celui d’éclairer l’opinion sur les enjeux nationaux et mondiaux. « C’est une belle mission, j’allais dire un contrat que vous avez avec les populations. Cela appelle de votre part une éthique de comportement. En plus, c’est un outil qui vient à son heure. Il vient combler un gap sur la formation des jeunes journalistes dans le traitement de l’information relative à l’enfant. Je suis conscient également que votre souci commun à tous est de préserver l’image de l’enfant dans les medias », a-t-il fait savoir. Ainsi, M. Sène de noter qu’aujourd’hui, nous sommes à l’air du numérique, nous sommes également à l’air de l’internet et des réseaux sociaux, la vigilance doit être renforcée pour que le contenu des medias, surtout ce qui heurte la sensibilité des enfants, reçoivent un traitement avec toute la prudence et la précaution possibles. « C’est cet appel là que je voulais lancer. Notre rôle est de bâtir le citoyen futur, mais seulement avec la culture, la connaissance et l’éducation. Et pour ça que, vous journalistes, vous avez particulièrement un rôle important à y jouer. Et ça cadre avec la volonté du Président qui est de doter le Sénégal d’un capital humain de qualité à l’horizon 2035, tel que cela a été décliné dans le Pse », a-t-il dit.

Madame Ramatoulaye Ndao Diouf, Conseiller spécial Du Président de la République et coordonnatrice de la CAPE, de son coté de noter que les médias jouent un rôle important dans l’information du public et dans le développement de la personnalité. Cependant, le traitement médiatique de certains sujets doit nécessiter une grande vigilance sur les conséquences négatives qu’il pourrait engendrer, notamment chez les enfants. Selon elle, Il est fréquent de noter dans la pratique journalistique, surtout dans l’offre de contenus audiovisuels, des manquements comme le non-respect de la vie privée, de l’honneur et de l’intégrité physique des enfants, la diffusion d’images choquantes et indécentes mettant en scène des enfants et encourageant des contrevaleurs. « De tels manquements, déplorés surtout par les populations et les organisations de la société civile, avaient amené l’autorité à instruire la CAPE d’entreprendre avec les différents acteurs, les actions idoines pour améliorer l’image de l’enfant dans les médias », a-t-elle fait savoir.

Et le Président de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), Pape Thioro Ndiaye, quant à lui, de souligner que des entreprises de presse, de tous bords, se donnent à cœur joie sur tous les sujets qui touchent l’enfant, en faisant fi de leur sensibilité et de leurs droits. Cette attitude des professionnels de l’information relève d’une carence sérieuse de formation adéquate dans le domaine. « Beaucoup de nos consœurs et confrères ignorent les conséquences désastreuses d’une publication non maîtrisée sur la psychologie, non seulement du jeune public, mais surtout sur l’enfant qui fait l’objet de reportage. Comme disait un dicton, «le destin de l’enfant, c’était de naître». Et c’est à nous adultes de bien veiller à l’éclosion de ce destin, au service de la nation », a-t-il noté.

Selon lui, ce guide qui vise la protection des enfants va désormais exiger une éducation aux médias. C’est une bonne raison de se retrouver, d’en parler pour mieux alerter et sensibiliser les professionnels de l’information. Cet outil innovant va surtout permettre aux journalistes d’utiliser la plume de l’éthique et non de la passion face à cette couche vulnérable dont nous portons tous la lourde responsabilité de protéger. «Il est plus que temps d’agir. Une action à la hauteur des enjeux. Aujourd’hui, le Sénégal compte 31 chaînes de télévision, 276 radios opérationnelles, 19 journaux et plus de 200 sites d’informations», a-t-il dit.

Khady Thiam COLY