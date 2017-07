DROITS D’ORGANISATION AFROBASKET 2017- Le Sénégal doit disposer de  180 millions Cfa

La FIBA-Afrique a transmis au Sénégal son cahier des charges contenant des dispositions selon lesquelles la partie sénégalaise doit s’acquitter d’une enveloppe de 180 millions de francs CFA, représentant les droits d’organisation.

Il s’y ajoute que le Sénégal doit mettre en place la logistique, assurer le transport et l’hébergement des équipes et des officiels, ajoute la source fédérale. Le Sénégal, en tant que co-organisateur, devra en outre prendre en charge le logement en grand standing de la délégation de FIBA et des arbitres et officiels de table, comme cela échoit à tout pays organisateur. L’organisation de l’Afrobasket 2017, une compétition qui n’est plus qualificative ni à la Coupe du monde de la discipline ni aux Jeux olympiques, est une patate chaude aux mains de l’instance faitière du basketball africain, depuis l’annonce par le Congo de son renoncement à l’organiser pour des raisons financières. Malgré les candidatures de la Tunisie et de l’Algérie, la FIBA avait annoncé son choix de confier l’organisation de la compétition à l’Angola dont les autorités ont finalement renoncé à l’organiser, invoquant des raisons liées à la tenue d’élections législatives dans ce pays. « Nous allons regarder le cahier des charges et les services techniques vont l’étudier, après quoi nous transmettrons à qui de droit », a déclaré le ministre des sports Matar Bâ, suite à l’annonce du choix porté sur le Sénégal et la Tunisie pour l’organisation de l’Afrobasket 2017.

Gorgui Sy Dieng veut que le Sénégal organise l’Afrobasket 2017

Le joueur de la NBA rêve d’un trophée continental au Sénégal. Il veut que le Sénégal soit co-organisateur de l’Afrobasket. « Le basket nous appartient tous. Ce n’est pas seulement le président de la fédération qui peut donner son avis. Nous aussi nous rêvons de gagner l’Afrobasket dans notre pays. Le Sénégal peut organiser la compétition. Pour ma présence, tout ce que je peux dire en ce moment est que je veux jouer cette compétition », annonce-t-il à nos confrères de la RFM. La FIBA veut que l’Afrobasket 2017 se joue au Sénégal et en Tunisie.