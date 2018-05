Droits Tv :Canal+ perd toute la Ligue 1 à partir de 2020

Coup de tonnerre ce mardi avec le résultat de l’appel d’offres concernant les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2020-2024. MediaPro, une agence espagnole qui s’est engagée à créer une chaîne dédiée, et beIN Sports, ont remporté les principaux lots. Le grand perdant se nomme Canal +… –

La fin d’une ère pour Canal+, le diffuseur historique du football français : le résultat de l’appel d’offres sur les droits de la Ligue 1 pour la période 2020 à 2024, qui a été officialisé ce mardi soir, offre à l’agence MediaPro et à beIN Sports les principaux lots.

La LFP récupère un contrat de droits télé à hauteur de 1,153 milliard d’euros par an, soit une hausse de 60% par rapport au contrat en cours.

Le lot 1, top 10 et 28 matches de choix 3, est attribué à MediaPro. Le lot 2, match du vendredi (21h) et du samedi (17h), est également attribué à Media Pro. L’agence espagnole, qui lancera une chaîne dédiée, récupère aussi le lot 4, celui du multiplex du dimanche 15h (4 matches) et du dimanche (13h).

beIN Sports récupère de son côté le lot numéro 3, soit le match du samedi (21h) et dimanche (17h).

Le lot 5 n’a pas été attribué, le prix de réserve n’ayant pas été atteint.

Le lot 6, les extraits en quasi-direct en digital, est réservé à Free.

Le lot 7 des magazines n’a pas été attribué, le prix de réserve n’ayant pas été atteint.

L’Équipe