Le drôle de salaire mensuel de Macky Sall

Macky Sall se laisse trop aller à des bourdes comme celle de parler de son salaire mensuel qui ne serait pas au-dessus de 5 millions par mois. Cette apologie fait tordre de rire. Les citoyens découvrent vraiment que leur Président leur parle en croyant s’adresser à des incultes aux esprits désertiques. Il dispose d’un budget faramineux et de Fonds politiques exclusivement placés sous son autorité personnelle et à son usage discrétionnaire. Tout le monde le sait. Et il veut faire admettre qu’il n’a qu’un salaire de 5 millions. Son statut de clé de voûte des Institutions et d’Autorité d’Etat qui nomme aux emplois civils et militaires, le met au-dessus de la Haute Administration. Mais il commet, en parlant de son salaire mensuel, une gaffe qui se retourne contre lui. Président de la République disposant de pouvoirs amples, vastes et forts, il dit gagner 5 millions de francs par mois, là où le Président de l’Assemblée nationale touche à peu près 10 millions de francs à côté de ses fonds politiques et où la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental gagne 9 millions par mois, avec divers autres avantages.

Si Macky Sall ne perçoit que 5 millions par mois, cela veut dire que les DG de la Douane, des Impôts et Domaines qui ne touche pas moins de 10 millions de francs par mois, de la SENELEC, du Port Autonome de Dakar, entre autres, touchent-ils des salaires si beaucoup plus élevés que lui. En fait, en disant qu’il gagne 5 millions de francs par mois, Macky Sall semble saboter ou se moquer des Sénégalais qui n’ont pas besoin de connaitre son salaire mensuel.

Ce n’est même pas un débat dans ce pays car tout le monde sait qu’il n’a point de salaire, mais une grassouillette caisse noire à lui, avec lui et pour lui. Ce que les Sénégalais attendent de lui, c’est qu’il procède à une gouvernance sobre et non sombre, vertueuse et non vicieuse, dans l’équité, loin de sa famille et des alliés de sa famille. Malheureusement, Macky sall parle trop d’argent et se justifie trop sur l’usage qu’il en fait. Quand on est accusé de rhume, il faut éviter de toussoter et de se moucher.

Domou rewmi