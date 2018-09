Dubaï Papers: Des Sénégalais cités dans l’enquête

Après les Panama papers, Swissleaks et Paradise papers, place maintenant au Dubaï papers. Il s’agit d’un vaste réseau de blanchiment offshore et de fraude fiscale aux Emirats Arabes Unis. Impliqués dans plusieurs dossiers du business offshore, des hommes d’affaires et politiques sénégalais ont été cités dans ce scandale rebaptisé Dubai Papers. Le Nouvel Observateur, un journal Français, qui a eu accès aux documents consultés par Libération cite également des oligarques russes, des sportifs, des grandes fortunes, des aristocrates et des chefs d’entreprise français,