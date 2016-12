DUCATION CORANIQUE : LES ACTEURS VALIDENT LE PROJET DE LOI SUR LE STATUT DES DAARAS

Les acteurs impliqués dans la gestion des écoles coraniques au Sénégal ont validé, jeudi, à Saly-Portudal le projet de loi portant « Statut des daaras », a constaté l’APS. »C’est un texte qui a été alimenté par beaucoup de controverses, mais à force de patience, de concertations, d’écoute et d’ouverture, pendant deux ans, les différents acteurs ont fait part de leurs préoccupations », a relevé le ministre qui présidait la clôture de l’atelier national consacré à la validation dudit projet.Et aujourd’hui, nous voici-ci à un moment où toutes les associations de maîtres ou d’écoles coraniques, les représentants des familles religieuses, les associations islamiques, de prédicateurs et d’oulémas, les représentants des différents départements ministériels, les organisations de la société civile, etc, se sont accordées sur un projet de loi qui a été approuvé à l’unanimité des participants », s’est-il réjoui.Ce projet de loi porte, entre autres, sur les conditions d’ouverture de fonctionnement d’un Daara, les obligations des uns et des autres ainsi que les mesures à « prendre pour en assurer l’inspection par les autorités étatiques », a expliqué Serigne Mbaye Thiam.