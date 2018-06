Dugg Tee, en colère contre Golbert Diagne : «Veuillez réfléchir avant d’insulter notre fierté»

Dugg Tee est très remonté contre Golbert Diagne. Suite aux propos de ce dernier jugés « irresponsables, irrespectueux et très immatures », le rappeur déverse sa colère sur l’ancien artiste comédien.

« Certains sénégalais ont fait pire que le colon Faidherbe« . Ces propos de Golbert Diagne ont outré Dugg Tee. Sur sa page Facebook visitée par Senego, le rappeur de PBS tire à boulets rouges sur le journaliste.

« Je ne pouvais m’empêcher de donner mon avis sur la sortie de cet homme pour qui j’avais pourtant beaucoup d’admiration. Je continue à reconnaître son talent d’acteur mais, franchement son état d’esprit est dangereux pour nous », dit-il.

Et de poursuivre : « faut vraiment développer un complexe d’infériorité et aimer souffrir pour défendre son propre bourreau de la sorte. Faidherbe a fait tout ce dont ce Golbert parle non parce qu’il aimait le Sénégal, mais juste pour asseoir la paternité de la France sur un peuple envahi, enchaîné et assujetti par la barbarie, la torture, l’acculturation. Tout cela a été possible grâce à la collaboration de complices nègres de service qui réfléchissaient comme lui ».

« En plus il ose parler comme s’il était là à l’époque de Faidherbe. Cet homme était un tortionnaire, esclavagiste et suprématiste alors Mr Golbert Diagne avec le peu de respect que j’ai encore pour vous, vu votre âge, veuillez s’il vous plaît réfléchir avant d’insulter notre fierté. Faut respecter les Saint Louisiens aussi. C’est simplement: ridicule et honteux. Je retire toute mon estime à ce monsieur car vu son comportement c’est un nostalgique de l’envahisseur et il est de ces gens qui sont prêts à remettre leurs pays à des occidentaux juste pour revivre un semblant d’histoire de son enfance. Propos irresponsables, irrespectueux et très immatures » ajoute-t-il.