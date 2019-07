Duolingo et Twitch s’associent pour vous faire apprendre de nouvelles langues

Twitch est une plate-forme tellement populaire aujourd’hui qu’elle peut servir à davantage que le simple streaming. Preuve en est aujourd’hui avec un partenariat signé avec Duolingo.

Twitch est d’abord et avant tout une plate-forme de streaming, les gens peuvent y regarder des sessions de gaming à loisir. Cela étant dit, elle peut aussi servir à d’autres choses que le jeu vidéo. Si vous avez envie d’apprendre une autre langue, par exemple, Twitch pourrait vous aider.

Twitch et Duolingo s’associent pour vous faire apprendre de nouvelles langues

Comment ? Grâce à un nouveau partenariat signé avec Duolingo et au Duolingo Verified Streamer Program. Les streamers Twitch qui le souhaitent peuvent ainsi désormais créer des streams dédiés à l’enseignement d’une nouvelle langue. Un support bien plus vivant que des leçons statiques avec des vidéos, livres ou audio pré-enregistrés.

Avec le streaming, vous pourrez interagir en direct avec votre “professeur” et obtenir des retours et de l’aide instantanément. La séance sera aussi bien plus orientée vers la discussion, ce qui pourrait se révéler très utile si vous envisagez de voyager à l’étranger et que vous souhaitez maîtriser certaines notions. Au lancement du programme, seules quelques langues sont disponibles : anglais, français, arabe, chinois et espagnol mais d’autres devraient être ajoutées dans le futur.

Tous les streamers ne peuvent pas rejoindre le programme. Pour l’heure, ils ne sont que 12 mais il ne fait aucun doute que, tout comme les langues proposées, la liste s’allongera avec le temps.