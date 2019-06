Lorsque l’on a les ongles mous, ces derniers ont tendance à se casser facilement. Ce n’est pas très joli et vraiment pas pratique. Sachez tout d’abord que, en général, cela peut être le signe d’un manque de minéraux ou de vitamines. Heureusement, ce problème peut vite se régler ! Grand-mère a une très bonne astuce pour durcir les ongles mous. C’est un petit truc tout simple, économique et pratique.

L’astuce grand-mère

Pour renforcer vos ongles, vous pouvez utiliser de l’eau chaude et du sel. Il suffit de mettre une cuillère à soupe de sel dans un bol d’eau tiède. Mélangez bien le tout et trempez-y le bout de vos doigts. Restez ainsi pendant cinq minutes. Rincez vos mains, essuyez et appliquez de l’huile végétale (argan, ricin, olive ou noix de coco) ou une crème hydratante. N’oubliez pas de prendre soin de vos mains également, par exemple avec ce petit truc pour avoir les mains douces et des ongles brillants.

le résultat

Vous constaterez bien vite que cette astuce pour durcir les ongles mous est très efficace, et fera beaucoup de bien à vos mains. Vous pouvez répéter ce geste toutes les semaines.

Les conseils pratiques

En plus de cela, nous vous recommandons de ne pas appliquer du vernis sans cesse. À la longue, ces derniers saturent de tous les produits chimiques que l’on y trouve. Envisagez donc de les laisser respirer ! Une petite pause leur fera beaucoup de bien. Pensez également à utiliser des gants en caoutchouc lorsque vous manipulez des produits agressifs (tel que des détergents par exemple).

Évidemment, il faut éviter de se ronger les ongles… Mais c’est bien plus facile à dire qu’à faire. Nous sommes nombreux à ne pas arriver à nous débarrasser de cette vilaine habitude. Mais c’est tout de même possible ! Si vous avez ce problème, n’hésitez pas à consulter cet article qui vous explique comment éviter de se ronger les ongles.