E- Commerce Le ministre du commerce veut promouvoir le « Made in Sénégal »

Pour une meilleure visibilité des produits Sénégalais, le Ministère du commerce annonce le lancement d’une plateforme Electronique sur le « Made in Sénégal ».

Dans un communiqué rendu public, le ministère du Commerce a annoncé qu’une plateforme de commerce électronique sur le « made in Sénégal’’ sera lancée, à travers l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX).

Ce dit projet répondant aux attentes des acteurs du secteur a pour objectif : « d’appuyer la compétitivité de 20 petites et moyennes entreprises (PME), dont 10 jeunes entrepreneurs sénégalais, en les connectant aux marchés via la plateforme Made in Sénégal », lit-on dans le texte.

En outre, la technologie constitue un moyen de visibilité incontournable pour le développement du commerce, Ainsi la plateforme va permettre aux acteurs du secteur de « s’approprier les techniques, outils et solutions disponibles dans cette démarche », dit le communiqué. Pour ce faire, le ministère d’informer que ces PME bénéficieront d’une formation à la digitalisation des produits pour le e-commerce – plateforme ‘’Made in Senegal’’.

Safiyatou DIOUF