Ebola a fait plus de 1 000 morts en RDC

Mercredi, 1.510 cas avaient été totalisés, dont 994 morts, selon les l’OMS, qui annonce que la barre des 1 000 morts a été atteinte vendredi. Ce bilan a été confirmé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). L’OMS suit actuellement en RDC environ 12 000 personnes qui ont été en contact avec la maladie. Son Directeur général adjoint, Michael Ryan, affirme que tous les efforts visant à contrôler la propagation de la maladie sont entravés par les violences dans la région. L’actuelle flambée d’Ebola est la plus grave dans l’histoire du virus à fièvre hémorragique, après celle qui a tué plus de 11 000 personnes en Guinée, au Liberia et en Sierra Leone en 2014-2016. Depuis, un vaccin expérimental a été développé et est actuellement utilisé en RDC