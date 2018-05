Ebola revient: Deux cas confirmés…

Deux cas d’Ebola ont été confirmés en RDC, dans la ville de Bikoro, dans le nord-ouest du pays. Selon BBC qui donne l’information, le responsable de la santé en République démocratique du Congo, Jean Jacques Muyembe, qui travaille pour l’institut de recherche biologique de la RDC, a déclaré qu’il y avait au moins 10 autres cas suspects. Ces nouveaux cas d’Ebola surviennent moins d’un an après la dernière épidémie qui a tué quatre personnes sur huit infectées. C’est la neuvième fois que le virus Ebola est signalé en RDC depuis la découverte de la maladie dans les années 1970. La dernière grande épidémie de la maladie à virus Ebola a fait au moins 11 315 personnes en 2014 principalement dans six pays à savoir le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone, le Nigéria, les États-Unis et le Mali.