Echanges commerciaux Dakar et Ankara fixent la barre à près de 225 milliards

Le président sénégalais Macky Sall et son homologue Turc Recep Tayyip Erdogan ont émis, jeudi, à Dakar, le souhait de porter le volume des échanges commerciaux entre les pays à près de 400 millions de dollars (prés de 215 milliards de Francs CFA).

Les présidents sénégalais et Turc ont annoncé leur intention d’augmenter ce volume des échanges au cours d’une conférence de presse conjointe.

Le président Recep Tayyip Erdogan, en visite au Sénégal depuis mercredi, a eu un entretien très long avec son homologue sénégalais.

« Il y a deux ans, le président Erdogan m’avait suggéré de porter le niveau des échanges commerciaux à près de 250 millions de dollars. Nous y sommes en 2017. Une nouvelle barre a été fixée conjointement à près de 400 milliards. Nous allons travailler ensemble à atteindre et même dépassé cet objectif », a indiqué le président Sall.

Le président Macky Sall a félicité la Turquie pour le financement de plusieurs infrastructures à Diamniadio dont le Centre de internationale de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), le complexe sportif Dakar Arena, le marché d’intérêt national, la Gare des gros porteurs, le Parc d’expositions.

Il a affirmé que le cadre de coopération entre les deux a été élargi avec les deux accords signés dans le domaine ferroviaire et du tourisme et les deux lettres d’intention sur les hydrocarbures et énergie et mines.

Macky Sall a révélé que les deux pays travaillent à « atténuer » le déficit commercial en faveur du Sénégal, avec l’exportation de l’arachide sénégalais en Turquie.

Pour sa part, Recep Tayyip Erdogan a soutenu que le Sénégal est « un ami précieux et stratégique », rappelant que le Sénégal a prouvé cette amitié lors du coup d’Etat avorté en 2016.

Il s’est felicité de la réalisation des engagements pris lors de sa dernière visite au Sénégal en 2013.

« Je pense qu’aujourd’hui, nous allons avoir un nouvel élan dans nos relations avec cette visite (…) Le chiffre d’affaires de nos échanges va augmenter. Il est normal d’avoir un équilibre de notre volume commercial », a souhaité le président turc.

Le chef de l’Etat turc Recep Tayyip Erdogan et son épouse sont arrivés mercredi, à 23h 30 à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD), pour une visite officielle jusqu’ à vendredi.

Cette visite est la deuxième au Sénégal de Recep Tayyip Erdogan après celle de janvier 2013 alors qu’il était Premier ministre de ce pays, 15e puissance économique mondiale et 6e en Europe.

La coopération entre le Sénégal et la Turquie connaît une intensification depuis quelques années. Les Turcs ont permis la finition de l’aéroport Blaise Diagne, la construction du Centre de conférences Abdou Diouf de Diamniadio, entre autres.

D’autres chantiers sont en cours de réalisation par les entreprises turques.