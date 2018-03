Echanges commerciaux Dakar et Ankara portent la barre à près de 215 milliards FCFA

Les présidents sénégalais, Macky Sall, et turc, Recep Tayyip Erdogan, veulent porter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays à près de 400 millions de dollars, soit près de 215 milliards de Francs CFA. Ils ont également signé des accords dans les domaines ferroviaire et touristique.

Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a fait savoir qu’il y a deux ans, le Président Erdogan lui avait suggéré de porter le niveau des échanges commerciaux à près de 250 millions de dollars. Ainsi, Macky Sall a appelé que lors de la visite de M. Erdogan au Sénégal, en 2013, l’objectif était d’atteindre la barre des 250 millions de dollars dès 2017. Ce qui a été fait. « Une nouvelle barre a été fixée conjointement à près de 400 millions de dollars, environ 215 milliards de Francs CFA. Nous allons travailler ensemble à atteindre et même dépasser cet objectif », a-t-il déclaré hier à Dakar, lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue turc, en visite au Sénégal depuis mercredi. « Les deux pays travaillent à atténuer le déficit commercial en faveur du Sénégal, avec l’exportation de l’arachide sénégalais en Turquie », a-t-il soutenu. Et d’ajouter que le cadre de coopération entre les deux a été élargi avec les deux accords signés dans le domaine ferroviaire et du tourisme, et les deux lettres d’intention sur les hydrocarbures, l’énergie et les mines. Sur ce, le Président Macky Sall s’est réjoui du financement que la Turquie a réalisé au Sénégal, notamment dans les infrastructures à Diamniadio dont le Centre de internationale de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), le complexe sportif Dakar Arena, le marché d’intérêt national, la Gare des gros porteurs, le Parc d’exposition. Quant au Président turc, Recep Tayyip Erdogan, il a fait savoir que le Sénégal est un pays ami précieux et stratégique. Aujourd’hui, son souhait est que le chiffre d’affaires des deux Etats augmente en matière d’échanges. « Il est normal d’avoir un équilibre de notre volume commercial et je pense que nous allons avoir un nouvel élan dans nos relations avec cette visite », a-t-il poursuivi. Concernant les accords signés dans le domaine ferroviaire et du tourisme, M. Erdogan de dire : « La coopération dans le domaine ferroviaire va avoir de l’importance dans le développement de ce secteur au Sénégal ». Et de conclure que tous ces accords vont contribuer à la coopération entre les deux pays. Pour le secteur de l’Energie, Ankara s’est aussi engagé à travailler en étroite collaboration avec Dakar.

Zachari BADJI