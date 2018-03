Echo de la taniere- Mané et Sarr buteurs !

Liverpool a battu Newcastle ce samedi en Premier League. Mohamed Salah a ouvert le score à la 40e minute de jeu. Le Sénégalais Sadio Mané a inscrit le deuxième but des Reds face à son compatriote Mohamed Diamé à la 55e minute. Ismaila Sarr (Rennes) a retrouvé les filets.

Sadio Mané, l’attaquant des Lions du Sénégal, est en forme. Ses statistiques en club parlent pour lui. En effet, le Sénégalais qui a doublé la mise hier en championnat contre Newcastle (2-0), est « inarrêtable » en ce moment. Il enchaîne les buts et les passes décisives. “C’était pas un match facile”, reconnait Sadio Mané en zone mixte. “Ils ont été bien organisés du début jusqu’à la fin, mais nous avons travaillé en équipe et nous ne nous sommes pas lassés d’attaquer.” Liverpool occupe désormais la deuxième place du classement avec 60 points, derrière Manchester City. Sadio Mané a fait une bonne prestation lors de la rencontre et a encore marqué avec Liverpool. Cette saison, l’ancien joueur de Génération Foot et Metz a marqué 14 buts et délivré 8 passes décisives. Sadio Mané a inscrit 5 buts sur ses trois derniers matchs (vs Porto vs Westham vs Newcastle).

Le bijou signé Ismaila Sarr

Sérieux, Rennes s’est imposé à Amiens (2-0), ce samedi, lors de la 28e journée de Ligue 1. Plus tranchants, les Picards manquaient de peu l’ouverture du score au quart d’heure de jeu puisque Traoré perdait son duel avec l’excellent Koubek. Le portier tchèque était en feu puisqu’il sortait un nouvel arrêt magnifique sur un geste acrobatique de l’Ivoirien, peu après la demi-heure de jeu. En face, Khazri donnait des premières frayeurs à Gurtner sur un coup franc qui fracassait la barre, avant de tromper le portier amiénois sur l’action qui suivait (0-1, 40e). C’était cruel pour Amiens… En seconde période, le club promu n’y arrivait plus. C’étaient même les Rouge et Noir qui prenaient les commandes du jeu. Khazri, Gélin et Bourigeaud rataient tour à tour l’occasion de doubler la mise et d’assurer la victoire, ce qui avait le don d’agacer Sabri Lamouchi. Heureusement pour le coach rennais, Sarr se chargeait de plier la rencontre sur une frappe magnifique contrée qui tapait la barre puis le poteau de Gurtner avant de terminer au fond des filets (0-2, 86e). Rennes est 5e !

