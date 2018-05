Echos de la tanière: Diafra Sakho et Ismaila Sarr qualifiés en Europa Ligue

Rennes d’Ismaila Sarr et de Diafra Sakho s’est imposé au Parc des Princes contre le PSG (2-0), lors de la 37e journée de Ligue 1. Les Bretons seront en Ligue Europa la saison prochaine. Grâce à Bourigeaud et Hunou, Rennes est allé s’imposer face à Paris pour la dernière de Thiago Motta à domicile (2-0). Dans cette course à la C3, Nice est 6e tandis que Bordeaux et Saint-Étienne peuvent toujours y croire.

Ba, Badou et Dame Ndoye buteurs !

Trabzonspor de Dame Ndoye se déplaçait du côté de Bursaspor et c’est l’international sénégalais qui a marqué le premier but de la rencontre à la 7e mn. Auteur de l’ouverture du score à la 56e mn, Demba Ba n’a pas pu empêcher le nul de son club Göztepe sur le terrain de Konyaspor. Göztepe prend 1 point qui lui permet d’occuper la 6e place du classement de la Super Ligue de Turquie. C’est le 7e but de Demba Ba qui aura fait une belle saison à la pointe de l’attaque de Göztepe. Pape Alioune Ndiaye a aussi marqué son 2e but avec Stoke relégué en Championship.

Italie: Ibrahima Baldé, sur les traces de son frère Diao Baldé !

Né le 23 mars 1999 en Espagne (19 ans), Ibourahima Baldé est le petit frère du Monégasque Keita Baldé. Recruté par la Sampdoria en 2016, l’attaquant d’origine sénégalaise joue essentiellement avec la Primavera de la Samp’. Cette saison, il auteur de 12 buts en 21 matchs cette saison avec son club.

Wiwsport